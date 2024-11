La Marina de Guerra del Perú llevará a cabo detonaciones controladas en la Isla San Lorenzo este domingo 24 de noviembre, entre las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m.

Estas explosiones son parte de un procedimiento planificado para garantizar la seguridad y efectividad en las actividades que se desarrollan en la isla, ubicada frente a las costas del Callao, a aproximadamente 4 kilómetros del puerto.

La institución ha solicitado la comprensión de la población de Lima y Callao, dado que las detonaciones podrían generar ruidos y movimientos sísmicos de baja intensidad en la zona. La Marina de Guerra subrayó que las explosiones se efectuarán bajo estrictos protocolos de seguridad y serán manejadas por expertos en explosivos, como ingenieros y personal militar especializado, para minimizar los riesgos para las personas, bienes y el entorno.

La Isla San Lorenzo, la más grande del litoral peruano, tiene una extensión de cerca de 17 km² y posee una gran importancia histórica y arqueológica.

El Instituto Nacional de Cultura (INC) ha declarado 20 monumentos arqueológicos de la isla como Patrimonio Cultural de la Nación, lo que implica que cualquier proyecto de obra nueva en la isla debe contar con la previa aprobación del INC. Esta normativa asegura que las actividades realizadas en el área no afecten el patrimonio histórico de la isla.

Las detonaciones controladas se utilizan en diversos procedimientos, como parte de labores de desactivación de explosivos, manejo de residuos peligrosos o trabajos de infraestructura, y siempre se realizan con el objetivo de proteger tanto al personal involucrado como al entorno natural y social circundante.