¿Cuál es el estado de las bodegas a nivel nacional frente a la delincuencia y criminalidad?

Hemos tenido más o menos 13,000 denuncias por temas de extorsión de diversas modalidades al cierre del 2023.

¿Qué regiones son las más afectadas por el delito?

Lima tiene la mayor cantidad de denuncias. Luego le sigue Trujillo, Piura y Lambayeque, pero este año ha entrado una nueva zona, que es Arequipa. En el primer trimestre del 2024 hemos recibido muchas denuncias de este tipo de socios de Arequipa, que también ya están siendo extorsionados.

En Lima, ¿qué zonas son las más perjudicadas ?

Lima Norte es la más afectada, y le sigue San Juan de Lurigancho y Callao. En Lima Norte tenemos a Comas, San Martín de Porres, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra. La situación más fuerte se tiene en Los Olivos e Independencia.

¿Cómo va el panorama en lo que va del 2024?

Todavía no tenemos cifras al respecto. No hemos acabado el cálculo de cuántas denuncias se van manejando por el tema de la extorsión, pero es seguro que las ciudades afectadas son las mismas que te he comentado.

¿Qué medidas han tomado los bodegueros del país frente a esta situación?

Varias bodegas han cerrado sus puertas. Son un promedio de 2,600 las que tomaron esta decisión a lo largo del año pasado. Y otras se han mudado a otros lugares por la extorsión. Cierran por un periodo de tiempo, hasta que pasen las amenazas, y de ahí, tímidamente vuelven a abrir. Otras se mudaron a otro lugar.

¿Hay respuestas por parte del Gobierno sobre esta problemática?

Lo que pasa es que hay varios cambios en el Ministerio del Interior, y eso origina que tengas que hablar con una administración, y después con otra y luego con otra más. Mientras otra administración se pone las pilas y empieza a trabajar, los cambian. Entonces no se puede trabajar así.

¿Qué llamado haría a las autoridades?

El Congreso, el Poder Judicial y la Fiscalía deben lanzar y acatar normas que puedan combatir a la delincuencia porque las leyes actuales no están dando resultados.

Andrés Choy Li

Presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú. Administrador de Negocios Internacionales por el instituto ADEX. Presidente del Comité Pyme de la Confiep desde abril del 2023.