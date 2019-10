Familiares de los fallecidos en accidente en Javier Prado exigen justicia (FOTOS)

Síguenos en Facebook

Familiares y amigos de Joseph Giancarlo Huashuayo Tenorio (28) y Christian Buitrón Aguirre (30), víctimas del accidente en la avenida Javier Prado, se reunieron en los exteriores del Poder Judicial para exigir justicia, en el preciso momento en que se lleva a cabo, en la referida entidad, la audiencia que evalúa el pedido de prisión preventiva contra la conductora Melisa González Gagliuffi.

Como se sabe, el Ministerio Público solicitó seis meses de prisión preventiva para la mujer de 33 años, que el pasado viernes 11 de octubre, atropelló a tres jóvenes, causando la muerte de dos de ellos en la cuadra 9 de la avenida Javier Prado Oeste, en San Isidro.

María Isabel Rabines Briceño, magistrada de la Segunda Fiscalía Provincial de Tránsito y Seguridad Vial de Lima, informó que la denuncia contra González Gagliuffi son por los presuntos delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.

Durante la audiencia, que inició a las 2:30 p.m., la imputada volvió a señalar que perdió el control de su camioneta cuando un taxista le cerró el paso.

"El reporte de los policías a los cuales solo les dieron 30 horas para averiguar no es completo. Yo pedí al policía encargado que recopilara más videos, pero me dijo que con los que tenía era suficiente [...l] Yo perdí el control porque me metieron el carro", sostuvo en la sede judicial de Anselmo Barreto, en el Cercado de Lima.