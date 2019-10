Melisa González Gagliuffi: "Si fuera millonaria qué tendría que ver con todo esto" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Melisa González Gagliuffi, quien fue la persona que manejó el auto que atropelló a tres jóvenes, de los cuales fallecieron dos, se refirió en una entrevista con Día D sobre el giro total que dio su vida tras el accidente que ocurrió en la avenida Javier Prado, en el distrito de San Isidro.

"Lo que más me cambia es ese dolor de tener que cargar con esas dos vidas, es un giro total. Yo trabajo, todavía estoy contratada. (Sobre los mensajes de odio que recibe) Apellido de extranjero tienen muchos peruanos, somos una mezcla y eso lo sabemos todos", expresó en el mencionado medio.

"No soy millonaria, para nada, pero lo que no entiendo por qué se instiga al odio. Imagina que sí fuera millonaria, qué tendría que ver todo eso con esto, qué tendría que ver, no entiendo", agregó.

Asimismo reveló que se iba a casar este 26 de octubre, lo cual se canceló tras el accidente que protagonizó y acabó con la vida de dos jóvenes que estaban en proceso para incorporarse a un nuevo trabajo.

González Gagliuffi también dijo que su vida está devastada y señaló que tener "la suerte de haber estudiado" no es sinónimo de que reciba mensajes de odio.

"Tener la suerte de haber estudiado, de haber cosechado algo, no es sinónimo de que debes odiar a esa persona, eso duele, es un facto más que suma al dolor de las pérdidas que es lo más doloroso. Tengo que ser fuerte, ya estuve mal varios días. Vi a mi familia esclarecer lo que había pasado y dije: yo me tengo que poner de pie. Si Dios me ha puesto esta prueba es porque voy a poder", indicó.