Metropolitano tendrá horario especial por feriado de San Pedro y San Pablo

Síguenos en Facebook

La Municipalidad de Lima dio a conocer a los usuarios del Metropolitano el horario especial para este sábado 29 de junio, con motivo del feriado por la festividad de San Pedro y San Pablo.

Según lo dispuesto, los buses de los servicios regulares A, B y C brindarán servicio desde las 5 a.m. hasta las 10 p.m. en sus rutas habituales. Asimismo, operará el servicio Expreso 4 de 6 a.m. a 8:30 p.m.

Las rutas alimentadoras circularán desde las 5 a.m. hasta las 11 p.m, a excepción del Servicio Especial Gamarra que será suspendido por el feriado no laborable.

El municipio también recomiendo a los usuarios tomar las previsiones necesarias para evitar contratiempos en los viajes durante el feriado.