Minedu: sueldo mínimo de docentes será S/ 2,400 en primer semestre del 2020

La ministra de Educación, Flor Pablo, informó que darán el incremento de S/200 en un solo pago para los docentes nombrados y contratados a nivel nacional. De esa forma, dijo que el sueldo mínimo de los profesores de los colegios público ascenderá a S/2,400.

Especificó que ese aumento se concretará en el primer semestre del 2020. Además, señaló que están revisando en cuál de los meses del primer semestre se concretará el incremento salarial y, recalcó que el pago será único y no en dos partes como ocurrió el presente año.

"Tenemos que ir hacia ello. Como sector ahora tenemos 600 millones de soles para salarios. En presupuesto, el sector Educación tiene la prioridad del Estado", sostuvo en diálogo con la Agencia Andina.

Luego, recordó que en el gobierno de Martín Vizcarra, el sueldo de los profesores pasó de S/ 1,320 a S/ 2,000. Indicó que cada vez que se corren los plazos, ello representa un mayor gasto para el Estado, por lo que es mejor hacerlo en una sola armada.

"Estamos invocando a los maestros que vayan a la escuela y no la descuidemos. Tienen un ministerio que dialoga. No me tienen que convencer de las demandas. Hay cosas que podemos hacer ahora y otras que se harán con el tiempo", agregó.

En otro momento, Pablo refirió que el cambio de las autoridades ha perjudicado el oportuno desarrollo de las medidas del sector.

"Por eso le golpea tanto al Minedu los cambios de autoridades, las políticas deben tener continuidad. Lo que está bien, hay que seguirlo. La educación funciona con persistencia, es continua", afirmó.

Finalmente, manifestó que su portafolio transferirá a partir de enero, el presupuesto a los gobiernos regionales.

"No obstante, les he dicho a los gobernadores que no es un cheque en blanco. Es un compromiso de gestión, con indicadores, resultados, monitoreo. Ellos piden que sea con incentivos, pues bien al que hace bien las cosas, se le da más y, al que no, habrá consecuencias", enfatizó.