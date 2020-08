El ministro de Educación, Martín Benavides, precisó que la decisión de que todos los escolares, que reciben clases de forma remota en sus casas por la pandemia del coronavirus (COVID-19) pasen de año de forma automática se tomará más adelante.

“En su momento se pensará si pasan o no pasan de año. No es un tema de preocupación para nosotros, no debería ser para los estudiantes, no debería ser para los profesores, deberían estar todos concentrados en darles la tranquilidad a los estudiantes, que se vinculen con esta forma de aprendizaje, y evidentemente más adelante veremos qué ocurre”, expresó el integrante del gabinete ministerial en RPP.

"La aprobación o no aprobación automática no es un tema que ahorita nos está preocupando, lo que nos está preocupando es garantizar que podamos seguir transmitiendo los contenidos, que los profesores puedan retroalimentar a los estudiantes y, en su momento, se tomará una decisión como la que han tomado países al final del año", agregó.

Por otra parte, Benavides indicó que "la mayor parte de los colegios privados hizo un ajuste en sus pensiones", cumpliendo lo establecido en el decreto legislativo, y que otros centros educativos no lo hicieron, por lo que están siendo supervisados.

“Esos colegios tienen que entrar en un proceso de supervisión, como están ahora, y hay mecanismos de sanción si ha habido un incumplimiento a una norma que fue emitida”, expresó.