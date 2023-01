El hombre que grabó con su celular las partes íntimas de una joven en el ascensor de un edifico en el distrito de Miraflores fue liberado. Se trata de Hugo Daniel Lozano Solís, quien era trabajador de limpieza en dicho lugar.

De acuerdo a Latina, la madrugada del 1 de enero la agraviada utilizó el ascensor y junto con ella subió Hugo Lozano, quien sacó su teléfono móvil y aprovechó que la agraviada estaba distraída para grabarla. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

En las imágenes se observa que la joven logra percatarse que está siendo grabada. Ella comunica lo sucedido a sus familiares y denuncian a Lozano por violación a la libertad sexual y actos contra el pudor. Él fue detenido 15 horas después de lo sucedido cuando llegó al edificio a trabajar.

Dejan libre a sujeto que grabó partes íntimas a joven en ascensor en Miraflores

Pese a la evidencia, la Fiscalía liberó el último martes a Lozano, quien trabajaba como personal de limpieza del edificio hace ocho meses y -según el matinal- no tenía antecedentes policiales.

Según especialistas en leyes, el sujeto quedó en libertad porque el tiempo en flagrancia máximo es de 48 horas al ser un delito de una pena no mayor a 4 años. Si hubiera existido denuncias previas por acoso de otras víctimas o por el mismo hecho, seguiría tras las rejas.

Archivaron el caso

Por su parte, el padre de la joven se mostró indignado por la liberación del sujeto y también porque la Fiscalía archivó el caso.

“Realmente indignado porque esta persona ha sido liberada, pero no solo eso. Sino que el caso ha sido archivado. Es decir, que lo que nos está diciendo la justicia y la Fiscalía en este caso es que uno puede hacer ese tipo de cosas con cualquier chica, cualquier mujer y no pasa nada”, señaló.

“El video está súper claro. Yo no sé qué más se necesita. Es increíble. La Policía actuó, lo tuvieron detenido, pero no le han hecho las pesquisas psicológicas, no han esperado los informes de transcripción de los teléfonos para ver si hay más fotos. El día 2 de enero ya tenían redactado el oficio con el que archivaban el caso, muy sospechoso también”, añadió.

Indicó que fue la fiscal Gloria Villa Fuerte quien determinó la liberación de Hugo Daniel Lozano y además el archivamiento del caso.