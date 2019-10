Miraflores: taxista implicado en accidente de joven en scooter dio su versión (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El taxista Carlos Alberto Quesalla Alosía dio la versión de los hechos sobre el accidente en que el estudiante de contabilidad, Milber Illaconza (26), resultó herido luego de chocar su scooter eléctrico contra la puerta de su auto en el cruce de Manuel Bonilla y la avenida Larco, en el distrito de Miraflores, el último viernes.

Quesalla estacionó su vehículo en la cuadra 1 de Manuel Bonilla para que su pasajera descienda. La mujer abrió la puerta del taxi y no se percató que Illaconza venía en su scooter. Este sufrió un fuerte golpe. Al ver al joven herido, el taxista indicó que lo auxilió inmediatamente.

“Le dije: vamos, sube. Te voy a llevar. Como estaba un poco consciente, él (Milber) sacó su celular y llamó a su empresa. La persona que le responde le dice dónde estás. Entonces yo le pido el celular y le digo a su contacto que el joven sufrió un accidente con un scooter y que lo llevaría al hospital de Angamos”, sostuvo a América Noticias. Cabe recordar que Cindy Illaconza, hermana de la víctima, contó que Milber fue trasladado al EsSalud de la Av. Angamos pero no pudo ser atendido debido a que en ese local no tienen la especialidad de cuello y cabeza.

Por su parte, el taxista indicó que tras ello llevó a Illaconza a una clínica en Miraflores, pero su SOAT no pudo ser activado. “Un policía me dijo que le entregara el SOAT porque iban a trasladar al joven al hospital Casimiro Ulloa y desde ahí ya no supe nada”, precisó. Sin embargo, Cindy Illaconza sostuvo que su familia fue la encargada de trasladar a su hermano a la clínica Sanna en San Borja, donde le dijeron que debía cubrir todos los gastos por que el SOAT del taxista solo cubría S/20 mil.

De acuerdo al citado medio, el estudiante de contabilidad está fuera de peligro luego de haber sido operado y en unos meses volverá al quirófano para una segunda intervención. Como se recuerda, Milber Illaconza resultó con una fractura en la maxilar superior luego de chocar su scooter contra la puerta de un taxi.