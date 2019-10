Mototaxista venezolano ayuda fiscalizadores a incautar su propia unidad (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Un mototaxista de nacionalidad venezolana, identificado como Freider Briceño, sorprendió a fiscalizadores de la Municipalidad de Surco por ayudarlos a incautar su propia unidad de trabajo por no tener los documentos respectos para ofrecer el servicio de transporte público.

El hombre había sido intervenido en el cruce de la calle Gral. Federico Recavarren y el jirón Pedro Canga, urbanización San Roque.

Cuando el extranjero fue intervenido no opuso resistencia a la autoridad y solo aceptó que no tenía sus documentos y dejó que los miembros de la Subgerencia de Fiscalización de Surco se lleve su mototaxi. Cuando vio que tenían problemas para cargarla a un camión, no dudó en ayudar.

“Todos los compañeros nos quedamos sorprendidos. Es la primera vez que pasa esto. No tenía carnet de circulación. Él se bajó y nos ayudó”, dijo Estrella Fernández, fiscalizadora del mencionado distrito.

El venezolano contó que tiene un año en el Perú y hace siete meses es mototaxista. Esta es la segunda vez que lo intervienen.

"Estamos discutiendo por el permiso, tengo problemas, hay que trabajar, hay que buscar la manera", dijo el venezolano.