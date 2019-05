Muere mujer que recibió dos balazos tras defender a su vecina de delincuentes (VIDEO)

Síguenos en Facebook

María Aguirre Teves falleció tras no resistir una infección generalizada provocada por dos balazos que recibió por delincuentes tras intentar defender a su vecina de un asalto en Chorrillos.

"Ella, lamentablemente, tuvo complicaciones, a raíz de la bala que ingresó en todo el estómago. Tuvo una infección generalizada, dejó de funcionar sus órganos y a las 08:20 p.m. falleció", detalló la hermana de la víctima a América Noticias.

Como se recuerda, su vecina acudió hasta una entidad bancaria para retirar una fuerte suma de dinero, pero fue interceptada por dos delincuentes, a bordo de una moto lineal, para asaltarla. En ese instante, apareció Aguirre Teves para defenderla, pero recibió dos impactos de bala.

Los malhechores, tras cometer su acto delictivo, huyeron a toda velocidad encima de la motocicleta.

La hermana de la mujer fallecida pidió apoyo al ministro del Interior, Carlos Morán, para que la muerte de su pariente cercano no quede impune y se capturen a los delincuentes.

"El ministro del Interior, quiero que me ayude a que esto no quede así. No puede quedar su muerte impune", indicó.