Mujer es desfigurada por su pareja, pero este le escribe por Facebook para decirle que la "ama"

Una mujer identificada como Ivonne Castillo terminó con el rostro desfigurado tras la brutal agresión propinada por su pareja Ángel Caballero Cruz, quien huyó para no ser atrapado por la Policía y desde la clandestinidad le sigue escribiendo a través de Facebook para pedirle perdón y decirle que la "ama". El hecho ocurrió en Puente Piedra.

El sujeto la acompañó hasta el hospital y dijo que la fémina había sido cortada en una fiesta. Lo sorprendente es que intentó llevar a su pareja a una costurera para que cosa el profundo corte que tenía en el semblante. Ante las graves lesiones, el hombre huyó para no ser responsabilizado.

La mujer agredida fue operada, le pusieron 60 puntos en el rostro y fue internada en el hospital, sin embargo, pidió el alta médica voluntaria porque tiene el temor que el sujeto regrese y la asesine.

Ivonne Castillo, adolorida, contó a América Noticias que Ángel Caballero Cruz le sigue escribiendo a través de Facebook para pedirle perdón y decirle que la "ama".

"Quiero que se haga justicia, no quiero que siga en la calle. Tengo miedo que pueda venir, porque quiere verme como sea. Me sigue hablando por el Facebook. Dice que lo perdone, que él me ama", expresó la fémina agredida.

En ese sentido, la mujer pidió ayuda a alguna institución para reconstruir su rostro. El caso ya se encuentra en Dirincri de Los Olivos y el Centro de Emergencia Mujer tiene conocimiento de la brutal agresión.