Mujer embarazada muere tras ser atropellada por su hermano en SJL (VIDEO)

Una mujer embarazada, identificada como Sara Condori Páucar, falleció tras ser atropellada por su hermano Adrián Conde Páucar, con quien había discutido en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Una niña de 6 años, hija de la fallecida, también fue arrollada por el sujeto, y terminó con un corte en la frente.

"Pido justicia, cadena perpetua porque ha matado a dos vidas. Su esposa y él se tienen que ir. Sabiendo que tenía protección contra mí y mi hija, se burló de la autoridad", expresó la madre de la víctima, Victoria Páucar.

Según la progenitora de Condori Páucar, ella y su hija acudieron a la casa de Conde Páucar para solicitar a un inquilino que se retire del inmueble. Sin embargo, se encontraron con la esposa del presunto asesino e iniciaron una tensa discusión.

Tiempo después, llegó Adrián Conde con su vehículo y la atropelló. "Vino mi hijo con el carro, de frente se lo ha metido, porque él dijo: 'yo la voy a matar, bien te mato a ti, pero tengo que matar'. El otro día, también a una de mis hijas le metió carro", indicó la señora Victoria.

El acusado dijo que Sara Condori fue quien se puso delante de su auto y no pudo frenar para evitar que ella sea atropellada.

"Me acerco a mi casa y ella se pone al medio, yo avanzo y rompe la luna de mi parabrisa. No he podido frenar y se ha ido encima el carro. La señora ha querido matar a mi mujer", dijo en su defensa el presunto asesino.