Nelsor Shack, contralor General de la República, se pronunció este martes sobre los reclamos de los gobiernos locales y regionales por la falta de recursos para atender la emergencia en el norte del país.

“En esta primera etapa, los gobiernos regionales y locales han debido operar con los presupuestos que tienen y más bien armar, muy rápidamente, los planes de rehabilitación y reconstrucción”, sostuvo en declaraciones a Canal N. Por lo que anunció que realizarán un mega operativo debido a que no hubo celeridad y diligencias para minimizar los efectos del ciclón Yaku.

“Ahora la mayor preocupación no es solamente el proceso de rehabilitación y reconstrucción de los estragos del Yaku, sino qué es lo que vamos a hacer con el Fenómeno El Niño”, indicó.

Consultado sobre si los gobernadores y alcaldes son idóneos para ocupar sus puestos, el contralor sostuvo que “todavía” no se puede asegurar o descartar ello.

Contralor @NelsonShackPeru sostuvo que el país necesita un servicio civil que funcione bien con el trabajo idóneo de las personas y funcionarios honestos y capacitados. (1/3) pic.twitter.com/wtMdk7U4qI — Contraloría del Perú (@ContraloriaPeru) April 18, 2023

“Para esto se va a hacer este mega operativo, pero claramente ha habido una no celeridad, no diligencia, no de todos, hay gobernadores regionales, hay alcaldes que lo han hecho muy bien y gracias a eso han minimizado los efectos del ciclón Yaku, pero que claramente a nivel de la información más agregada y consolidada se han demorado en activar los mecanismos de respuestas”, comentó.

En ese sentido, Shack reiteró que los funcionarios no están ejecutando sus presupuestos. “No podemos hablar de una mala ejecución porque no están haciéndolo. Yo creo que ya después de las reuniones que hemos tenido con todas las regiones, etc., creo que el mensaje está muy claro, porque además hay una diferencia sustancial con lo que paso en el 2017, el cual es que antes el funcionario público podía no hacer y no le pasaba gran cosa”.

Aseveró que ahora la Contraloría recuperó su capacidad sancionadora y hay una sanción tipificada para aquellos gobernadores o alcaldes que no tomen acción frente a las necesidades de su población. “Antes el funcionario que lo hacía y lo hacía mal era detectado, sino hace, también lo van a procesar. La única opción que tienen los funcionarios públicos es hacer y hacerlo bien”, precisó.

Finalmente, el contralor Shack invocó a los funcionarios a utilizar su prepuesto de emergencias. “(Deben) dejar de hacer otras cosas que tenían previsto hacer para poder atender con esos recursos las necesidades mayores para atender la emergencia, esa segunda parte es la que no ha sucedido”.