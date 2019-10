Niño de 2 años muere atragantado con pelota de goma en Comas (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Un niño de dos años y siete meses falleció por asfixia tras atragantarse con una pelota de 'jax' mientras jugaba en su casa, ubicada en la avenida Micaela Bastidas, en el distrito de Comas.

Los familiares del menor, al verlo desesperado por la falta de aire, lo llevaron de inmediato al centro clínico San Nicolás, localizado a minutos de su hogar. Según denunciaron, el pequeño no fue atendido a tiempo, mientras que en el centro médico afirman que llegó cadáver.

"Cuando yo he ingresado, porque encontré a mi bebé acá, he visto a esta persona reanimándolo. Entonces le dije: señorita, usted le está haciendo la RCP y quién le está ayudando. Me dijeron que salga. Entro y la señorita me dice: ya se murió", dijo la tía del niño a América Noticias.

El tío del menor dijo que cuando el menor era trasladado de su hogar al centro clínico le llegó a sacar la pelota de jax de su garganta y que necesitaba primeros auxilios.

"Un niño con atoramiento de una pelotita. En el transcurso del camino, de Micaela Bastidas hasta acá es 5 minutos. En el camino yo lo he reanimado y le he botado la pelota. Le he llegado a sacar la pelota del niño en el carro que veníamos y lo he traído aquí para los primeros auxilios", expresó al mencionado medio.

La gerenta de servicios prestacionales Red Sabogal, Diana Bolívar, dijo que el menor llegó al policlínico sin signos vitales, por lo que fue sometido a maniobras de resucitación.

"Este niño tenía un cuerpo extraño, aparentemente fue una pelotita de jax, según las últimas informaciones. Cuando ha llegado al policlínico, llegó cianótico y no tenía signos vitales. No había pulso, no había frecuencia respiratoria. Entro al lado de urgencias y se le aplicaron las maniobras de resucitación, pero no respondió", indicó Bolívar.

Una enfermera que atendió al niño fue llevada a una dependencia policial para declarar y personal de la Fiscalía investigará el hecho.