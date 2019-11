"No quiero acostarme con ella porque tengo mi familia": Hombre denuncia que venezolana lo acosa

Síguenos en Facebook

Un hombre, cuya identidad no será revelada, denunció acoso por parte de una mujer de nacionalidad venezolana, quien le habría obligado en reiteradas ocasiones a ingresar a un hospedaje sin su consentimiento. El hecho ocurrió en Chancay.

En un video publicado por la página de Facebook 'Verdad Policial Perú' se observa que la víctima dice que la fémina le propuso pagar el cuarto del hostal, pero que él se negó por tener una familia.

"Eres venezolana, me quieres meter al hospedaje a las malas. 'Yo te pago todo el hospedaje', me dice. Yo no quiero entrar, jefe. Sé que la conozco a la señora, pero yo no quiero acostarme con ella porque tengo mi familia. "Yo no me quiero meter al hospedaje con ella, me obliga, está que jala, está que me sigue", se le escucha decir al varón.

Según la mencionada página, el hecho ocurrió en la madrugada de hoy y que el hombre se acercó a la comisaría de Chancay para denunciar a la extranjera. "Tuvo que solicitar el apoyo del personal de Serenazgo para que lo ayuden y sirvan de testigo de lo que él denunciaba", se lee en la publicación.

La venezolana en su defensa dijo que el denunciante estaba caminando con ella y el sereno que aparece en el material audiovisual afirmó que la fémina le estaba siguiendo.