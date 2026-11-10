La Superintendencia Nacional de Migraciones inauguró la exhibición “Papa León XIV y el legado de la migración en el Perú”, que permitirá a los ciudadanos conocer documentos relacionados con el proceso de nacionalización peruana de Robert Francis Prevost, actual líder de la Iglesia católica.

La muestra se realiza en el marco de la visita apostólica del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre, y estará abierta al público hasta el martes 24 de noviembre en la sede del Ministerio del Interior (Mininter), ubicada en el distrito limeño de San Isidro.

El ingreso es gratuito y los interesados podrán reservar sus entradas de manera virtual mediante la Agencia Digital de Migraciones.

Migraciones exhibe documentos de nacionalización del papa León XIV

La ceremonia de inauguración fue encabezada por el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, y el superintendente nacional de Migraciones, Luis Yunis Herrera, quienes destacaron la importancia de preservar los documentos históricos vinculados con los procesos migratorios en el país.

Durante su intervención, Astudillo resaltó la relación del pontífice con el Perú, donde desarrolló parte importante de su trayectoria religiosa y obtuvo la nacionalidad peruana.

“Tenemos el privilegio de contar con un papa con DNI peruano”, manifestó el titular del Ministerio del Interior.

El ministro consideró que la historia de León XIV permite reconocer la contribución de los ciudadanos extranjeros que eligieron establecerse en territorio peruano.

¿Qué documentos del papa León XIV se pueden conocer en la exposición?

La exhibición está organizada en dos galerías. La primera, denominada “El Papa León XIV”, presenta documentos públicos relacionados con su nacionalización, además de fotografías, material audiovisual y recursos interactivos.

Estos materiales permiten conocer parte del proceso mediante el cual Robert Prevost obtuvo la nacionalidad peruana, así como su trayectoria pastoral y sus vínculos con distintas comunidades del país.

El superintendente Luis Yunis Herrera destacó el valor de la documentación que conserva la institución.

“En Migraciones custodiamos parte de la historia del Perú. Entre nuestros archivos se encuentra el expediente de nacionalización de quien hoy es el papa León XIV”, señaló el funcionario.

La exposición busca acercar estos registros históricos a los ciudadanos mediante una presentación que combina documentos físicos y digitalizados con recursos audiovisuales.

Exposición también presenta historias de diez extranjeros nacionalizados

La segunda galería, denominada “El Legado”, ofrece un recorrido por la historia migratoria del Perú a través de una línea de tiempo y las experiencias de diez personalidades extranjeras que obtuvieron la nacionalidad peruana.

Según Migraciones, estas personas realizaron contribuciones en distintos ámbitos de la sociedad, incluidos el desarrollo cultural, científico y social del país.

La institución explicó que el objetivo es mostrar cómo los procesos migratorios forman parte de la construcción de la identidad peruana y del intercambio de conocimientos y experiencias entre comunidades.

¿Dónde visitar gratis la exposición del papa León XIV en Lima?

La muestra estará abierta desde el 10 hasta el 24 de noviembre, en el segundo piso del hall de la sede del Ministerio del Interior, ubicada en la avenida Canaval y Moreyra, en San Isidro.

Los ciudadanos que deseen asistir deberán realizar una reserva gratuita mediante la Agencia Digital de Migraciones, en la dirección https://agenciavirtual.migraciones.gob.pe/agencia-virtual/.

La plataforma permitirá gestionar la visita a la exposición de acuerdo con las opciones de reserva disponibles.

La iniciativa forma parte de las actividades organizadas por Migraciones para destacar el vínculo del papa León XIV con el Perú y la contribución de los ciudadanos extranjeros nacionalizados a la historia del país.