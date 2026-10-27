En medio de las preocupaciones por el estado de salud del papa León XIV luego de la extirpación de un cáncer en el pulmón y ante el temor de los peruanos de la cancelación de su viaje, el Santo Padre anunció que su viaje al Perú, Argentina y Uruguay se mantiene.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, escribió emocionado en su cuenta X.

El papa León XIV tiene un año y cinco meses en el cargo. (Foto: EFE/EPA/GIUSEPPE LAMI)

FIRME

Ayer, un poco antes de las 11 de la mañana, la Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó el viaje apostólico del papa León XIV previsto desde el 6 a 17 de noviembre de este año.

La oficina recordó que si bien pasaron dos semanas desde la intervención quirúrgica a la que fue sometido el papa León XIV, su recuperación continúa, de acuerdo con las valoraciones positivas comunicadas por el equipo médico que lo atiende.

“Como se informó anteriormente, la intervención quirúrgica se realizó con éxito y sin complicaciones. Los exámenes médicos posteriores confirmaron que la enfermedad estaba localizada y que no es necesario ningún tratamiento oncológico adicional”, se lee en el comunicado.

En esa misma línea, explicaron que tras su regreso al Vaticano, el Santo Padre retomó de manera gradual sus actividades.

Por ese motivo, adaptó su agenda diaria en consulta con sus médicos para dar prioridad a su recuperación, mientras continúa cumpliendo con las responsabilidades de su ministerio.

“Ha mantenido importantes compromisos y actividades públicas, atendiendo a las necesidades de cada jornada y reservando los períodos de descanso adecuado”, señaló la oficina.

Además, destacaron que el Santo Padre expresa su profunda gratitud por las oraciones y las muestras de afecto que recibió de todas partes del mundo, así como a la dedicada atención de los profesionales de la salud que lo acompañaron en su recuperación.

“El doctor Luigi Carbone confirma que la recuperación posoperatoria del Santo Padre sigue avanzando, y los últimos exámenes médicos dan fe de su buen estado de salud y de su favorablecondición clínica”, indicó la oficina.

Por lo tanto, al tener en cuenta la situación clínica actual del papa León XIV, así como los resultados de las pruebas diagnósticas y los análisis de laboratorios realizados, no existen contraindicaciones que le impidan emprender su viaje apostólico a América Latina.

“El Papa sigue las recomendaciones médicas con gran esmero y digiligencia, y con la firma determinación de continuar sirviendo a la Iglesia”, reza el comunicado.

Además, manifestaron que el Santo Padre espera con gran alegría y estusiasmo el viaje, pues este ofrecerá oportunidades para fortalecer los vínculos de comunicación con las iglesias locales, alentar a los fieles en su misión y llevar un mensaje de fe, esperanza y paz a los pueblos de las naciones de Uruguay, Argentina y Perú.

En paralelo, el papa León XIV envió un mensaje a través de sus redes sociales.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”, escribió.

El Arzobispado de Lima informó cómo se obtendrán las entradas para la misa que presidirá el papa León XIV el 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas. (Foto: Antonio Melgarejo / GEC).

EXPECTATIVA

Durante una conferencia de prensa organizada por el Arzobispado de Lima, el monseñor guillermo Elías destacó que, en los últimos años, esta es la visita más extensa que realiza un sumo pontífice.

“Más extensa porque realmente es del Perú, es peruano y ha querido compartir con nosotros muchos momentos. El lema de la visita apostólica me parece muy significativo, ´abramos el corazón´, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón", afirmó.

Posteriormente, hizo un recuento de los puntos que visitará el papa León XIV.

Por ejemplo, llegará a Lima el 11 de noviembre, día en que tendrá una serie de actividades, como el encuentro con la presidenta Keiko Fujimori, así como el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

El 12 de noviembre, el sumo pontífice tendrá un con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima; habrá una celebración de la Hora Media con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, entre otros; habrá un encuentro en la plaza ubicada frente a la Catedral y una de oración con los jóvenes.

Mientras que el 16 de noviembre se realizará una santa misa en Lima.

“Las entradas digitales para inscribirse a la santa misa estarán disponibles al público general desde el jueves 5 noviembre hasta el 8 de noviembre. Pueden adquirir hasta ocho entradas por personas”, manifestó.

Otra autoridad que tomó con entusiasmo la noticia de la confirmación de la llegada del papa, fue la presidenta Keiko Fujimori.

“El pueblo peruano recibe con profunda alegría la confirmación de la próxima visita del Santo Padre al Perú y las buenas noticias sobre su recuperación. Lo esperamos con los brazos y corazones abiertos, con el cariño de un pueblo que lo quiere y que se prepara para recibirlo con mucha fe”, afirmó.

Keiko Fujimori celebra confirmación de visita del papa León XIV al Perú y destaca el cariño de los peruanos. Composición: Diario Correo.

MÉTODO

Anlly Condeña, integrante de la Comisión Central - Visita del papa a Lima, fue la encargada de explicar la metodología para acceder a las entradas para asistir a la misa que ofrecerá el sumo pontífice el 16 de noviembre a las 10:00 a.m. en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito limeño de Surco.

En primer lugar, aclaró que la acceso a la misa es de manera gratuita.

“Todos requerimos una entrada personal. Esa entrada va a señalar el bloque donde cada uno estará localizado, la puerta por donde debe ingresar y la hora”, indicó.

Asimismo, precisó que cada persona deberá registrarse con nombres y número de Documento Nacional de Identidad (DNI), porque se le asignará un código QR que deberá llevar mediante su celular o de manera ingresa.

Todos los que ingresen a la misa lo harán con DNI físico.

“La entrada no es transferible. Para ingresar se requiere el DNI (o pasaporte) y la entrada”, señaló.

Además, cada persona podrá gestionar hasta ocho entradas en el sistema. Sin embargo, cada entrada estará nominada con los datos del asistente.