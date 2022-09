En medio de los últimos cambios realizados por el Gobierno en el alto mando de la Policía Nacional, el Parlamento aprobó por insistencia la autógrafa observada por el presidente de la República, Pedro Castillo, que establece que el comandante general de la PNP ejerza su cargo durante dos años, con el fin de generar estabilidad y que pueda proyectar estrategias y acciones para combatir la inseguridad ciudadana.

La norma aprobada se sustenta en los proyectos de ley 614, 946 y 1036, la misma que modifica los artículos 8 y 18 del Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú. Fue aprobada por el Pleno del Congreso el 2 de junio último; y fue observada por el Ejecutivo el 8 de julio. Obtuvo 82 votos a favor, 25 votos en contra y 7 abstenciones.

El titular de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, José Williams Zapata, señaló que la norma contiene dos partes, una sobre asuntos de criminalística, y otra por el periodo que asumen los comandantes generales de la PNP, por dos años, al igual que los comandantes generales de las Fuerzas Armadas.

Lo que se busca, manifestó, es que se le permita al comandante general de la Policía la continuidad necesaria para la planificación de las acciones que conlleven estrategias y acciones en el mediano plazo, particularmente, en la lucha contra la inseguridad ciudadana y el orden interno.

Seguidamente, respondió a las tres observaciones efectuadas por el Ejecutivo. Detalló que esta iniciativa no vulnera los principios constitucionales de separación de poderes y de competencia; no genera subregulación; y no incluye más causales de cese para el comandante general.

Durante el gobierno de Pedro Castillo se han realizado 6 cambios de ministros en el Mininter, siendo el sector que más modificaciones ha sufrido. A la par, se han removido a un total de 4 comandantes generales de la Policía Nacional del Perú.

