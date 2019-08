Peajes: Jorge Muñoz señala que acuerdo con Rutas de Lima contempla estudios de ingeniería

Síguenos en Facebook

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se pronunció sobre la marcha en el distrito de Puente Piedra en contra del cobro de los peajes, y que exige la anulación del contrato de la concesionaria Rutas de Lima. En ese sentido afirma respetar el derecho a la protesta, pero rechaza que durante la movilización se hayan suscitado actos violentos. La protesta se dirige a esta hora hasta la zona de Shangrilá, ubicada a la altura del kilómetro 25 de la Panamericana Norte.

“Lo sé, lo he venido monitoreando mientras venía a esta zona de Nueva Rinconada en la zona alta de San Juan de Miraflores. Venimos viendo que hay una marcha que supuestamente, que algunos mencionan es pacífica, pero está tomando otro cariz. Siempre he dicho que las cosas tenemos que resolverlas por el cauce de la legalidad y dentro del marco de la ley”, refirió para 90 Matinal.

“La verdad no estoy en la línea de ese tipo de protestas. Creo que las personas se pueden manifestar o pueden evidenciar las cosas que les preocupan, pero no protestas que los lleven a situaciones de violencia y transgreden el marco de la ley”, insistió.

Jorge Muñoz recordó que la Municipalidad de Lima inició un proceso de evaluación conjunta para renegociar la tarifa de peajes con Lamsac y Rutas de Lima. Sin embargo, explicó que fue con la segunda concesionaria mencionada, la que logró cinco acuerdos.

Indicó que Rutas de Lima realiza trabajos de ingeniería, que luego permitirán la construcción de vías alternas. Además, señaló que entre los acuerdos figuran que la tarifa de peajes fue congelada hasta que concluyan las obras pendientes por la concesionaria.

“Lamentablemente, recordemos, el contrato no tenía una obligación de la concesionaria de hacer vías alternas, y esto es porque este contrato se había negociado de una manera desbalanceada. Nosotros ya pusimos los puntos para poder lograr estas vías alternas. Hay un compromiso de la empresa concesionaria de hacer la ingeniería, ya está trabajando, para luego hacer las vías alternas. De hecho, los últimos días, inauguramos una repavimentación en la zona. Hay soluciones que se están implementando”, dijo.

“En ese proceso de recomponer las cosas, lo primero que se ha logrado es la reingeniería para las vías alternas. Otro acuerdo en el proceso de evaluación conjunta es obligar que la empresa vinculada a este peaje congele sus peajes hasta que termine las obras que tiene que hacer, y que se recomponga ese contrato que fue desbalanceado”, acotó.

Más temprano, el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, explicó que la movilización se da a raíz que el alcalde Jorge Muñoz, solicitó la nulidad del contrato de los peajes con Lamsac, pero no actuó de la misma forma con Rutas de Lima.

“Estamos todos los vecinos en esta marcha a causa del peaje corrupto. Expresamos nuestra posición firme a la nulidad del contrato. Me he reunido con el alcalde [Jorge] Muñoz, pero solamente me informaron de unos porcentajes, pero no se aclaró la posición de Lima o la población”, señaló.