Rosario Paz, una médica intensivista del hospital no pudo contener el llanto mientras era entrevistada por Canal N. “Tenemos dos médicos que han fallecido acá. Ya no podemos más. Nosotros queremos estar en nuestras casas. ¡No es justo! (...) Nuestra vida no vale nada. Nosotros estamos aquí dando el pecho, dando la cara. Salvamos vidas todos los días. Nosotras nos morimos de miedo al ingresar a una zona UCI”, dijo entre lágrimas. (Foto: Britanie Arroyo / @photo.gec)