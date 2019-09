Peruano quiso saltar del quinto piso para escapar de venezolanos que lo descuartizaron

Síguenos en Facebook

El venezolano menor de edad conocido como 'Leswy' confesó ante la Policía el momento que ocurrió el crimen y descuartizamiento contra el peruano Jafet Torrico y del extranjero Rubén Matamoros en el quinto piso del hotel Señor de Sipán, ubicado en San Martín de Porres.

Según lo confesado por el adolescente, él bebió en una habitación con sus presuntos cómplices, Torrico y Matamoros. Estaban conversando cuando le preguntaron al peruano su nacionalidad, pero este mintió sobre su lugar de nacimiento y entró en contradicciones.

"Me dice aquí estamos tomando, yo empecé a beber con ellos. Me presentó a los dos sujetos, los conocí y conversamos. A eso de las 4:00 a.m. le preguntan al peruano '¿tú eres venezolano o peruano?' El peruano le dice 'sí, yo soy venezolano'. '¿De qué parte de Venezuela eres?' (le preguntaron al peruano) 'De Virgen del Valle, calle 5', contestó. 'No seas mentiroso, porque yo conozco esa calle'", contó 'Leswy'.

Siguiendo la misma confesión, un hombre conocido como 'Balboa' le pidió a 'Michel' que se retire de la habitación para llamar a 'Machelo' y 'Chona', sindicados como autores del crimen. Luego, a Rubén Matamoros le hicieron preguntas sobre Jafet Torrico.

"'Manda a 'Michel' a que se retire de la habitación para llamar a 'Machelo' y a 'Chona'. Ambos llegan, ahí Balboa apuntó a 'Machelo' y le dice: 'mano, trajiste a los policías para atraparme al hotel'. 'Machelo' le dice 'de qué manera'. Ahí es cuando 'Machelo' le pregunta al venezolano '¿desde cuánto tú conoces a ese peruano? Porque tú me dijiste que era venezolano'. El venezolano le dice 'yo lo conozco, cada tres meses me da plata'. Ahí le pregunto al peruano '¿de dónde conoces al venezolano?'. Me dice 'hace tres días'. Ahí es cuando 'Machelo' se molesta y me dice 'son policías'", narró el extranjero menor de edad.

Los extranjeros amenazaron a Rubén Matamoros y Torrico intentó lanzarse del quinto piso, pero lo detuvieron con puñaladas y lo habrían asesinado de un balazo para luego descuartizarlo.

"Ahí es cuando el venezolano no quiso hablar, se quedó callado en todo momento. 'Machelo' agarra y por la situación el venezolano se puso como medio nervioso, El peruano intenta lanzarse por la ventana del quinto piso. Ahí es cuando 'Machelo' tenía una piedra en la mano. Antes que pasara eso 'Chona' habla y le pregunta a los dos sujetos 'si soy gays o son policías, si son gays se van, si son policías se van a morir'. Las dos personas se quedaron calladas. Lo único que dijeron que sí eran policías, que no eran gays", indicó.

"Ahí fue cuando le llegó la furia de 'Machelo', agarra las tijeras y le da cuatro puñaladas en el cuello al peruano. Ahí es cuando yo intento escapar y me apunta con la pistola", agregó.