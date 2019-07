Peruanos crean barra energética que emplea insectos como su principal ingrediente

Síguenos en Facebook

Por que la salud es lo más importante. Un grupo de peruanos emprendedores crearon una barra energética que tiene como ingrediente principal insectos. Aunque puede sonar repulsivo, este novedoso producto sin duda ayudará mucho a tu dieta diaria.

Según contó el ingeniero agrónomo Eduardo Lama a CNN, él propuso en uno de sus trabajos la crianza de insectos pero lo vieron como una persona extraña, por lo que al poco tiempo renunció y decidió hacer realidad su idea.

"Había revisado un documento de la FAO [Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación] en el que leí que criar insectos era una opción viable y me dije a mí mismo ‘¿por qué no, por qué no en el Perú, donde tenemos un clima que beneficiaría su crianza?", comentó.

Tras mucha investigación y varios intentos consiguió crear la barra energética que tiene como uno de sus ingredientes los insectos que crió. Este producto también contiene cacao orgánico y productos andinos: tarwi o altramuz (un tipo de leguminosa), kiwicha o amaranto y miel de abeja.

Esta barra energética fue nombrada "Demolitor" y es un producto que ya utilizan los deportistas peruanos, como Fernando Buitrón quien es jugador de la selección peruana de handball y se encuentra participando en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Cabe señalar que los beneficios de criar insectos no solo son nutricionales, sino que también es más amigable con el medio ambiente.

El grupo de agrónomos basa su creación en el documento de la FAO sobre “Edible insects. Future prospects for food and feed security” (Insectos comestibles. Perspectivas a futuro para los alimentos y la seguridad alimentaria), una publicación en la que se precisa que 2.000 millones de personas consumen insectos en el planeta.