'Pico y placa': Multas para los camiones inicia el 4 de noviembre

La imposición de multas en el marco del plan "Pico y placa" para camiones, que ayer "culminó" su periodo de marcha blanca, iniciará el lunes 4 de noviembre, informó la Municipalidad de Lima.

La misma será de S/336 soles para quienes no respeten el plan vial, que contempla algunas especificaciones, luego de que el alcalde Jorge Muñoz sostuviera una reunión con los camioneros. Las unidades pesadas no podrán circular por los carriles derecho e izquierdo, entre las 6:30 a.m. y 10:00 a.m., en la Panamericana Sur, entre las avenidas Mateo Pumacahua y El Derby.

Marcha blanca

El último 20 de octubre, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, avizoró que lograrán ponerse de acuerdo con los transportistas de camiones de carga pesada para que el plan 'Pico y placa' funcione bien, cuando termine la marcha blanca el próximo 23 de octubre.

"La marcha blanca para camiones va hasta el 23 de este mes y estamos conversando con los transportistas para que no haya alguna afectación para ellos. Hemos visto que hay algunas actividades que sí se podían ver afectadas, si se aplica la medida en global", expresó el burgomaestre en diálogo con Canal N.

"Estoy seguro que nos vamos a poner de acuerdo en la reunión de mañana (lunes). Todos en la mesa hemos coincidido que se necesita orden", agregó.

Posteriormente, dijo que no existe posibilidad que 'Pico y placa' deje de funcionar en las calles de la ciudad, ya que está dando resultados positivos como el descongestionamiento vehicular que tanto reclamaban los conductores.

"En este momento, no hay la posibilidad (de levantar 'Pico y placa') porque está funcionando. Si dejase de funcionar, sí (será levantada). Estamos teniendo resultados que no son percepción, sino medición de rutas que se van descongestionando, rapidez, fluidez", remarcó.