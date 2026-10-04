La Policía Nacional del Perú (PNP) abrió una investigación tras la difusión de imágenes en las que dos agentes aparecen recibiendo dinero durante una actividad política en San Juan de Miraflores. El caso involucra a tres efectivos de una dependencia del distrito y busca determinar si existió una conducta irregular.

La Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) realiza las diligencias para identificar a los policías presuntamente involucrados y reunir elementos que permitan establecer responsabilidades. De manera paralela, la Inspectoría General inició acciones en el ámbito administrativo-disciplinario.

El Ministerio Público participa mediante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur. La PNP señaló que no encubrirá posibles actos de corrupción y que cualquier responsabilidad será individual.

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La Policía Nacional del Perú mantiene una posición firme frente a cualquier presunto acto de corrupción dentro de sus filas. pic.twitter.com/fchZKntJ6Z — Policía Nacional del Perú Oficial (@Policia_Peruana) October 4, 2026





Imágenes registraron entrega de dinero

Los registros difundidos corresponden al cierre de campaña del partido Frente de la Esperanza, realizado en San Juan de Miraflores. En las imágenes, dos suboficiales ubicados cerca de un patrullero reciben billetes de un simpatizante político.

Según Exitosa, el hombre habría conversado previamente con el candidato a la alcaldía distrital Edgar Wuillington Mejía Rodríguez. Las imágenes motivaron el pronunciamiento de la institución y el inicio de las diligencias.

El exministro del Interior Cluber Aliaga sostuvo que los policías no deben recibir dádivas por brindar seguridad durante una actividad política. Recordó que este servicio es gratuito y pidió que Inspectoría determine las responsabilidades correspondientes.

La PNP informó que las investigaciones continuarán hasta esclarecer lo ocurrido. Los resultados serán comunicados conforme avance el proceso.