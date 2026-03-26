A pocos días de las elecciones, la política vuelve a teñirse de luto. El candidato a diputado Gilbert Armengol Infante Paulino, del partido Fe en el Perú, falleció en extrañas circunstancias la noche del martes en el distrito de Chorrillos, luego de participar en una actividad proselitista.

De acuerdo con el parte policial, el hecho ocurrió en la calle Alto Perú, a espaldas de la iglesia San Pedro, donde la víctima fue hallada tendida en el pavimento. Infante asistió a una fiesta vecinal, donde fue visto consumiendo alcohol, bailando y compartiendo con otros asistentes.

Su esposa, Teresa Gutiérrez Lizaraso, relató que vecinos alertaron cerca de las 23:30 que su esposo estaba en el suelo, rodeado por sujetos desconocidos que presuntamente intentaban robarle.

Infante fue trasladado inicialmente a un centro de salud, donde su pareja lo encontró convulsionando y con un fuerte golpe en la cabeza. Posteriormente, fue derivado al Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa, en Miraflores, donde ingresó a la sala de trauma shock pasada la medianoche.

Pese a las maniobras de reanimación, el candidato falleció alrededor de las 02:00 de la madrugada, según confirmaron los médicos.

Amenazas. El candidato presidencial Álvaro Paz de la Barra dijo que lo mataron a ladrillazos. “Es un momento dramático para el partido y para su familia. No es un accidente, es un asesinato”, declaró.

Asimismo, aseguró que el ahora fallecido y otros integrantes de su equipo técnico venían recibiendo amenazas de muerte en las últimas semanas, aunque no se habrían presentado denuncias formales ante la Policía Nacional del Perú.

Sin embargo, según un testimonio, la esposa le habría confiado que el candidato “hace una semana se había sacado una placa y que tenían que ponerle una válvula porque estaba mal del corazón y él no podía tomar”, relató.

Autopsia

Indicó un paro cardiaco como causa probable de muerte, aunque la investigación policial sigue en curso para determinar otros factores.