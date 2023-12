El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra Wanda del Valle Bermúdez, conocida como la “bebecita del crimen”. La pareja del abatido delincuente ‘Maldito Cris’, quien fue capturada en Colombia, es acusada de participar en diferentes delitos de conspiración y ofrecimiento para el sicariato.

La decisión fue tomada por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Agustino de la Corte Superior de Justicia de Lima, dirigido por el juez Víctor Antonio Guimoye Sáenz, quien respaldó la solicitud de la fiscal Gabriela Pascual. El magistrado fundamentó que la medida, en vigor desde el 6 de diciembre (fecha de la captura) hasta el 5 de junio de 2025, pretende prevenir el riesgo de fuga de la imputada.

¿Cómo fue capturada Wanda del Valle en Colombia?

Wanda del Valle (27) fue detenida en Bogotá por la Policía Nacional de Colombia, en colaboración con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Según el director de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic), general PNP Óscar Arriola, se espera que sea expulsada de Colombia en 72 horas.

Desde agosto de este año, la expareja de ‘Maldito Cris’ contaba con una orden de captura internacional emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente de San Juan de Lurigancho de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. Además, fue incluida en el programa de recompensas del Ministerio del Interior en que se ofrecía 150 mil soles por información que llevara a su captura.

La ‘Bebecita del crimen’ también enfrenta cargos por ofrecer 40 mil dólares de recompensa por el asesinato del coronel de la PNP Víctor Revoredo Farfán, jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri, según el testimonio de Luis Alberto Castaño Flores miembro del Tren de Aragua.

Dictan 18 meses de prisión preventiva contra Wanda del Valle

En la audiencia de prisión preventiva, que se llevó a cabo de forma virtual el 8 de diciembre, el coronel agraviado expresó su confianza en la justicia y describió una conspiración en su contra.

“Confío mucho en la justicia divina. (...) Nunca me imaginé tener a una dama como la señora Wanda... yo estoy preparado como Policía, pero fue el acalorado delirio criminal, hubo una conspiración contra mi persona. Nosotros hemos llegado a ella a través de procedimientos oficiales, con el FBI, con gente de su propia nacionalidad venezolana que respeta a nuestro país. Quiero que entienda, si los integrantes del Tren de Aragua me han elegido a mí está bien, aquí no hay ninguna diferencia, no la estamos atropellando por ser venezolana”, dijo el oficial PNP.

Por su parte, Wanda del Valle negó sus vínculos con El Tren de Aragua y rechazó haber ofrecido recompensa por la vida del coronel Revoredo.

“No pertenezco al Tren de Aragua, no he amenazado al coronel Revoredo, no sé si la juez o la fiscalía si le dio al orden al coronel de ingresar al domicilio de mi hijo. No sé si fue legal el procedimiento de que se llevara los cuadernos del colegio de mi hijo. Cómo voy a trabajar si estoy siendo persiguiendo por la justicia peruana, quién me va a dar trabajo. Cómo podía tener a mi hijo a mi lado en esas circunstancias. Fui pareja del muchacho (el ‘Maldito Cris’), tuvo sus errores, pero fue él, no mi persona. Jamás he tenido hechos delictivos. Soy incapaz de atentar contra la vida de una persona. También creo en la justicia divina y la justicia de Dios. No he huido de la justicia, estoy para dar la cara ”, manifestó en su defensa la ‘Bebecita del crimen’

A pesar de que la audiencia fue suspendida hasta en dos ocasiones, finalmente al promediar a las 5:00 p.m., el juez leyó la decisión del Poder Judicial y se dictaron 18 meses de prisión preventiva contra la pareja de ‘Maldito Cris’. Cabe señalar que su abogado defensor presentará una apelación.