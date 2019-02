Policía intentó desalojar a anciano de su casa luego de que su hijo la vendiera (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Agentes de la comisaría de Vitarte intentaron desalojar a un anciano de su casa porque el primer piso de la vivienda fue vendida por uno de sus hijos, en el distrito de Ate Vitarte.

Augusto Torres, propietario de la casa, fue sorprendido por la Policía, que le informó que parte de su vivienda había sido vendida a otra persona, quien quería entrar al inmueble. Además, se mostró dolido y al borde de las lágrimas por la actitud de su hijo.

"Ha hecho el trato con mi hijo. Cualquier problema que tenga el comprador es con mi hijo. No tiene nada que ver conmigo porque yo desconozco esos problemas. Eso lo que ha sucedido y hasta ahora no aparece", expresó Torres a Canal N.

Los vecinos de la zona salieron a defender al dueño de la vivienda y evitaron que sea desalojado porque el operativo no contaba con un representante legal.

Jonathan Campos, quien compró el primer piso al hijo de Augusto Torres aseguró que pagó 25 mil dólares por el inmueble y se mostró abierto a conciliaciones con el dueño de la casa.

"Yo me he visto sorprendido por los hermanos. Yo puedo hacer una conciliación con la señora, hermanos, pero no. Lo único que han hecho es violentar contra mi persona. La propiedad, por el primer piso, hemos pagado 25 mil dólares. El hijo nos vendió la propiedad con título de acciones y derechos", manifestó Campos.