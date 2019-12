La suboficial de tercera PNP Jossmery Toledo, a quien se le inició un proceso disciplinario por publicar un video modelando con el uniforme policial, se pronunció mediante su cuenta de Instagram.

“Lamentablemente nuestros enemigos, de los policías, es otro policía. No entiendo porque la gente es tan envidiosa, no quieren que uno se supere, sacan cada comentario. Lo único que les puedo decir es que siempre me verán con la misma sonrisa de siempre, nunca me dejaré vencer por gente que les quiere hacer daño”, escribió Toledo en la mencionado red social.

“Y solo para recalcar, para la gente que no tiene nada que hacer y solo está pendiente de mi vida, yo tuve un accidente de tránsito cuando trabajaba de motorizada y me fracturé el brazo, me pusieron clavos y platino. Luego me los retiré después de año y medio, al principio no quedé bien, pero poco a poco lo superé. Por ese motivo tengo descanso médico, porque es normal”, agregó en otra historia.

Asimismo, indicó que explica a sus seguidores porque ellos la apoyan en el trabajo de modelaje que realiza y que respeta la institución a la que pertenece.

“Yo les doy explicación a ustedes porque la mayoría me sigue, me apoya en lo que hago. No hago nada malo vistiendo el uniforme, yo respeto y amo mucho mi institución y valoro todo lo que me brindó, y para finalizar, llevo tres años en el gym y los resultados que tuve nadie me los puede quitar. Su físico puede cambiar cuando se lo proponen”, se lee en Instagram.

Cabe recordar que el presidente Fuero Militar Policial, Julio Pacheco Gaige, precisó que el caso de Jossmery Toledo está viéndose en el ámbito administrativo disciplinario y que hasta el momento no se evidenció la posiblidad de la comisión de un delito de funciones.

“El tema disciplinario tiene dos vertientes, la administrativa disciplinaria y la vertiente delictual. El tema de la suboficial está en el ámbito administrativo disciplinario y la delictual. En este momento, ella está en el ámbito administrativo disciplinario, porque todavía no se ha evidenciado la posibilidad de la comisión de un delito de funciones”, informó.