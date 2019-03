Policía redujo a mujer que le dio un manotazo en el rostro: "A mí no me vas a golpear" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Una agente de la Policía Nacional del Perú redujo a una mujer que le dio una manotazo en el rostro y que estaba conduciendo en estado de ebriedad.

La suboficial de tercera Kathyna Blancas no permitió que la fémina le falte el respeto y la agreda. "A mí no me vas a golpear", se le escucha decir en el video.

El material audiovisual fue compartido a través de las redes sociales por el Ministerio del Interior, dejando constancia de "la correcta actuación de la agente".

"La S3 Kathyna Blancas del Escuadrón de Emergencia Sur redujo a una mujer que le dio un manotazo al resistirse a ser intervenida por conducir en estado de ebriedad. La correcta actuación de la agente cuenta con todo nuestro respaldo. ¡#ToleranciaCero con los agresores de policías!", se lee en la publicación.

En las imágenes se observa que la agente policial le pide de una manera amable a la mujer intervenida que baje del vehículo, pero ella se resiste diciendo: "¿Por qué voy a bajar? ¿Y, qué va a pasar?". Incluso le lanzó un manotazo. Blancas, tras recibir el impacto del golpe, la retiró del auto a la fuerza y la redujo en el piso.

Esta acción fue muy aplaudida por los usuarios de las redes sociales que felicitaron a la efectiva de la Policía por imponer respeto en una intervención.