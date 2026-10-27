El asesinato del animador de orquestas salseras Romario Cartagena y de Lizbeth Chávez, conocida como alias ‘Tamara’, durante una reunión social en el Callao estaría relacionado con una disputa entre organizaciones criminales. Según las primeras investigaciones de la Policía Nacional, el ataque ocurrido el domingo en la cuadra nueve del jirón Loreto habría tenido como objetivo a la mujer y respondería a una presunta venganza.

La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) maneja la hipótesis de que el atentado fue organizado en represalia por el asesinato de un hombre ocurrido aproximadamente un mes antes. Los investigadores atribuyen a Chávez una presunta participación en el señalamiento o entrega de esa víctima, quien habría pertenecido a un grupo delictivo rival.

El general PNP Ricardo Espinoza, director de la Dirincri, explicó que las pesquisas apuntan a una posible orden de Giancarlos Lobatón Huamán, conocido como ‘Cholo Wara’. Según la versión policial, este habría enviado a los sicarios que atacaron a los asistentes de la reunión en el jirón Loreto.

“Hace 30 días aproximadamente se produjo el asesinato de otro ciudadano de la zona. Entonces, se le atribuye a ‘Tamara’ haber participado. ‘Cholo Wara’ es el que habría enviado sus sicarios para esta actividad en el jirón Loreto”, afirmó Espinoza durante una conferencia de prensa.





Un detenido por el doble homicidio

La Policía informó que Jean Piero Farro Tejada fue detenido por su presunta implicación en el crimen. Las diligencias continúan para establecer la participación de otros involucrados en el ataque.

Espinoza precisó que Cartagena estaba acompañado por personal de seguridad cuando se produjo el tiroteo. Sin embargo, tanto el animador como Chávez fallecieron, pese a que, según la hipótesis policial, el ataque habría estado dirigido contra ella.

“‘Tamara’ se encontraba en compañía de Cartagena. El animador salsero se encontraba con su seguridad, pero lamentablemente falleció ‘Tamara’ y el animador salsero. Ya tenemos un detenido identificado como Jean Piero Farro Tejada”, indicó el general.

¿Cómo ocurrió el crimen?

El tiroteo ocurrió durante una cebichada organizada en un establecimiento del jirón Loreto, actividad que Cartagena había anunciado previamente en sus redes sociales. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, una discusión habría precedido a los disparos.

Además de las dos víctimas mortales, Víctor Rumiche resultó herido y permanece internado en el hospital Daniel Alcides Carrión con pronóstico reservado. Los efectivos policiales acordonaron la escena e incautaron cinco casquillos de bala como parte de las diligencias.