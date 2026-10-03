El primer recorrido del Señor de los Milagros dejó cerca de 90 personas atendidas por descompensaciones y golpes de calor en el Cercado de Lima. Los afectados fueron auxiliados en los puntos de atención médica instalados a lo largo del recorrido de la procesión.

Los casos fueron registrados por el Ministerio de Salud en los módulos de atención desplegados durante la jornada. De acuerdo con RPP, la mayoría de personas asistidas fueron adultos mayores que presentaron disminución de la presión arterial y alteraciones en los niveles de glucosa.

En medio de la jornada, tres personas fueron derivadas a establecimientos hospitalarios para recibir una evaluación especializada debido a la condición que presentaban. Dos de los pacientes fueron trasladados al hospital Rebagliati, mientras que otro ciudadano fue llevado al hospital Castilla.

Recomendaciones para los asistentes

El personal sanitario recomendó a los fieles mantener una hidratación constante durante su permanencia en las calles. También pidió utilizar sombreros de ala ancha, aplicar bloqueador solar y procurar que los adultos mayores permanezcan acompañados.

Estas medidas buscan reducir el riesgo de nuevos casos entre las personas que continúen participando de las actividades religiosas. Los asistentes deberán considerar especialmente la exposición prolongada al sol y las condiciones de salud de quienes integran los grupos de mayor edad.

Próximas fechas de la procesión

La Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas programó otros cuatro recorridos para las siguientes semanas de octubre y noviembre. Las próximas salidas están previstas para el 18, 19 y 28 de octubre, además del 1 de noviembre.

El Santuario de las Nazarenas mantendrá sus puertas abiertas para recibir a los fieles durante todo el mes. El horario de atención será desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Asimismo, las meditaciones nocturnas serán transmitidas diariamente a las 9:00 p.m. a través de los canales digitales del Santuario de las Nazarenas.