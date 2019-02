Primeras gaseosas con octógonos que advierten su gran contenido de azúcar salen a la venta

Síguenos en Facebook

Las primeras gaseosas con etiquetado octogonal, que advierte el alto contenido de azúcar que contienen estos productos, ya están a la venta. Usuarios en redes sociales han compartido esta noticia. Como se recuerda, la Ley de Alimentación Saludable dio plazo a las empresas hasta el 17 de junio de este año para que implementen la medida.

"¿Qué buena noticia de salud pública para Perú! Salieron las primeras gaseosas con octógonos que advierten que tienen mucha azúcar. Ahora la gente decidirá si desea consumirlas o no. Esa es una decisión personal, pero si desarrollan obesidad, no podrán decir que no se les informó", publicó el médico Elmer Huerta en Twitter, uno de los principales impulsores de esta medida.

Cabe recordar que, la Ley de Alimentación Saludable se aprobó el 17 de mayo del 2013 con la finalidad de reducir los niveles de obesidad, sobre todo en niños. Pero fue recién en julio del 2018 que el Ejecutivo publicó el Manual de Advertencias Publicitarias, donde se establecen las disposiciones y acciones para la aplicación y cumplimiento de la ley.

En el manual se indica la implementación de etiquetado octagonal en los productos, el cual vence el 17 de junio de este año.