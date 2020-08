Nueve meses de prisión preventiva dictó la Corte Superior de Justicia de Lima Norte contra Edmundo Amao Sayas (36), acusado de atacar con ácido a dos mujeres en la estación Izaguirre del Metropolitano, en Independencia.

Este fue capturado el 15 de agosto, tras agredir a Jessica Apumayta (26) y a Stephanie Arévalo Cabezas (38).

Durante la audiencia, el imputado negó ser el autor de dichos ataques, a diferencia del día de su detención, cuando admitió ante la Policía que roció un componente químico a unas 20 mujeres.

“A la señorita no la he visto nunca ni le he rociado nada. Ese día subí a la estación Naranjal y me dirigí a San Isidro a recoger una compra”, dijo.

Su versión fue desmentida por las víctimas. Tras las pruebas presentadas por la Fiscalía y el testimonio de las agraviadas, el juez Víctor Huamán Mallqui resolvió dictar 9 meses de prisión preventiva para el ‘Hombre Ácido’.

pruebas. La Fiscalía presentó como evidencia el video donde el agresor confesó sus ataques.

“Era como un juego, no me daba cuenta del daño que hacía”, les dijo a los agentes de la comisaría de Alfonso Ugarte, luego de ser intervenido.

Son seis las víctimas que han denunciado a Amao Sayas. Todas terminaron con serias lesiones y quemaduras de hasta tercer grado en sus glúteos y muslos, entre ellas una adolescente de 17 años.

La Policía pidió a las mujeres que hayan sido víctimas de este ataque, y lo reconozcan, que lo denuncien.