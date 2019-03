Profesor escapa de "ritual satánico" y acusa al director de colegio en Chosica (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Arístides Varas, un profesor del colegio San Isidro de Chosica, denunció que fue secuestrado y torturado para sacrificarlo en un "ritual satánico" por Augusto Ramírez Gudiel, director de la institución educativa.

El maestro llegó a escapar del lugar y subió hasta el último piso de la vivienda a donde había sido citado con engaños. Los vecinos se percataron de su presencia y llamaron a las autoridades para su auxilio inmediato.

"Me han secuestrado, han hecho conmigo lo que han querido. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de escaparme, logré escaparme y la gente, los vecinos me han ayudado a salir", expresó Varas en América Noticias.

El docente fue llevado a hospital II Vitarte de EsSalud tras tener cortes profundos en su cuerpo ensangrentado.

El colegio llamó la atención de los vecinos porque se encontraron restos de animales en la fachada, un cuerno colgado y un muñeco que miraba hacia el plantel.

Augusto Ramírez fue llevado a la comisaría de Chosica, donde permanece detenido mientras se realizan las diligencias de ley.

La hija de la víctima contó que su padre iba a ser una ofrenda para un "ritual satánico" y que habría muerto si no hubiera escapado.

"Quiero hacer pública la voz de mi papá, quien está dispuesto a hacer esta denuncia contra Augusto Ramírez Gudiel, dueño del colegio San Isidro, por intento de homicidio y secuestro. De haberlo hecho llegar a su casa con engaños, solamente con el fin de ofrecerlo como una ofrenda para un ritual satánico", manifestó la hija de Arístides Varas.