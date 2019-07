Padre descubre en prueba de ADN que 2 de sus 4 hijos no son de él (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tensos momentos se vivieron en el programa de TV Nunca Más cuando un padre se presentó, pues vivía muchos problemas con la mamá de sus cuatro hijos.

Carlos Alegre denunciaba que su esposa Katty Cama lo agredía físicamente y que en una oportunidad, la mujer le agredió con un cuchillo.

Las peleas entre la pareja sucedían delante de los hijos, por lo que el Ministerio de la Mujer decidió quitarle a los menores para que éstos vayan a un albergue. Pero la abuela paterna, Doña Juana, se negó a esa acción, y fue quien decidió hacerse responsable de los niños; sin embargo, empezó a sospechar que los pequeños no eran hijos de su hijo.

La suegra decidió encarar a Katy, quien le respondió que la culpa no era de ella, sino de la señora que decidió firmar el documento para hacerse cargo de los niños.

"Si salgo o no salgo es mi problema, no es problema de nadie, porque a la larga o a la corta, yo hasta su casa no subo a molestarla y usted dice que los bebes, ese es su problema de usted porque usted firmó, usted lo recibió a mis hijos, no es mi problema", así afirmó la mamá de los niños.

La conductora del programa, Andrea Llosa, sometió a los menores de 7 meses, 3, 5 y 7 años, y al padre a una prueba de ADN, cuyos resultados se los presentó al hombre en el programa.

El padre de familia tuvo que enterarse de la manera más cruel, que dos de los niños no son suyos. A pesar de la verdad, Carlos aseguró que no les quitará el apellido y que tampoco dejará de hacerse cargo de ellos.