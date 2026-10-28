Puno: Adulta mayor falleció carbonizada tras el incendio de una vivienda en la selva puneña.

Una adulta mayor de 80 años, aproximadamente, de nombre Maximiliana G.C., falleció carbonizada tras un voraz incendio registrado en su vivienda ubicada en el centro poblado de Pampa Yanamayo, en el distrito de Alto Inambari, provincia de Sandia.

El siniestro ocurrió la noche del lunes y se habría originado por la caída accidental de una vela dentro del inmueble. El fuego se prolongó por dos horas, aproximadamente, consumiendo por completo la estructura de la casa y dejando a la víctima mortal atrapada sin posibilidad de auxilio.

Las autoridades, luego de varias horas, llegaron al lugar y realizaron el levantamiento del cuerpo inerte para posteriormente trasladarlo a la morgue para continuar con las diligencias. Las causas exactas y las circunstancias del hecho son investigadas por los policías y el representante del Ministerio Público.

Según los pobladores, la octogenaria se alumbraba con una vela, ya que la comunidad de Pampa Yanamayo quedó desabastecida del servicio de energía eléctrica desde las 4:30 de la tarde del mismo día.

Los vecinos hacen un llamado urgente a la empresa Electro Puno para restablecer el fluido eléctrico con la mayor brevedad posible. Asimismo, cuestionaron a la referida empresa por los constantes cortes imprevistos, que genera diversos perjuicios a los usuarios.