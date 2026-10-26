El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, cuestionó que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) derivara al Ministerio del Interior las propuestas que presentó al Gobierno para combatir la criminalidad. El burgomaestre indicó que envió un oficio al premier Luis Galarreta el pasado 28 de julio para plantear la creación de una Policía Municipal y una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana.

El alcalde expresó su sorpresa por la decisión del despacho de la PCM y consideró que la inseguridad ciudadana no debe ser atendida únicamente desde el sector Interior.

“Me sorprende, Fernando, porque lo que ha hecho el premier, o en todo caso el despacho del primer ministro es derivar al Ministerio del Interior la propuesta del alcalde de Lima, una vez más, desde mi punto de vista, equivocadamente”, declaró en RPP.

Reggiardo sostuvo que la creación de una secretaría nacional debe ser evaluada por la PCM, con participación de especialistas y de la Presidencia de la República.

“El problema de la inseguridad no es solamente del sector interior. Si tú estás, estás hablando de una creación de una secretaría nacional de seguridad ciudadana, no tiene nada que hacer ahí eh la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. Eso lo tendría que ver la propia Presidencia de Consejo de Ministros, los especialistas vinculados a este tema y, por qué no, la propia Presidencia de la República”, refirió.

Pide liderazgo de la Presidencia

El burgomaestre planteó que la lucha contra la criminalidad sea coordinada desde la Presidencia de la República o mediante un comisionado designado por esta instancia. La propuesta contempla la participación del Ministerio Público, el Poder Judicial, Educación y Economía, entre otros sectores.

“El gobierno debe de enfocar el problema de la lucha contra la criminalidad desde el más alto nivel, desde la Presidencia de la República, y si no, desde un comisionado que la propia Presidencia designe con todos los sectores: Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio de Educación, por el tema preventivo, en fin, Ministerio de Economía y Finanzas, y a partir de eso vamos a empezar a tener los cambios que estamos esperando”, aseguró.