Una empresario sufrió el robo de S/90 mil, dinero que retiró de una agencia bancaria ubicada frente a la estación Los Jardines, en San Juan de Lurigancho.

“Hemos ido a retirar un monto fuerte al banco Interbank. Lo retiramos en dos montos, uno de S/21 mil y otro de S/69 mil”, detalló la agraviada a América Noticias.

De acuerdo al matinal, luego de sacar el dinero, ella y su pareja fueron en su auto al supermercado Plaza Vea, ubicado en Acho (Rímac), a fin de realizar algunas compras, pero antes que puedan abandonar la cochera del establecimiento fueron interceptados por dos motorizados.

“Ahí es donde me interceptan, me agarran detrás del carro, me rebuscan. Sabían el monto, cuando estaban encañonando a mi pareja dijeron ‘dónde están los S/90 mil’. No me explico cómo ellos saben el monto completo de lo que hemos retirado”, indicó.

La agraviada ahora dice temer por su seguridad. “Yo no sé si me están persiguiendo. Han recogido mis datos obviamente, saben la placa de mi carro, mis datos, porque está a mi nombre. Prácticamente han seguido mis movimientos”.

La denuncia fue presentada en la comisaría de Piedra Liza. Se espera que el supermercado entregue los videos de las cámaras de seguridad que serán determinantes en la investigación.