En San Luis, dos delincuentes que pertenecen a la banda ‘Los fierreros de San Jacinto’ fueron detenidos en menos de tres horas tras reportarse la noche del miércoles el robo de un auto que es usado para prestar el servicio de taxi. El dueño del vehículo destacó el rápido accionar policial, pero lamentó que su unidad haya sido encontrada desmantelada.

Según el noticiero América Noticias, los sujetos fueron intervenidos en flagrancia cuando desmontaban las piezas del auto. El coronel PNP Javier Vela, jefe de la División de Emergencia, informó que agentes procedieron con la intervención de Renato Quezada Gálvez (23) alias ‘La Mole’ y Joshua Becerra Huamán (21) alias ‘Sanguijuela’ porque corroboraron que la placa del vehículo AWJ-386 figuraba como robado en el distrito de San Borja.

“Trataron de darse a la fuga, pero fueron detenidos. Están plenamente identificados. Este vehículo ha sido totalmente desmantelado. Le han quitado los asientos, el tablero, el GPS y el motor. Aparentemente ellos no han estado solos, podrían haber estado con otras personas y otro vehículo que han participado y se han llevado los accesorios de estos autos ”, declaró el jefe policial a América Noticias.

Renato Quezada Gálvez registra antecedentes por robo agravado y de accesorios en el 2019. En tanto, Joshua Becerra Huamán reporta denuncias por robo agravado en el 2021.

El dueño del vehículo, quien prefirió el anonimato, contó que el alquilaba su vehículo a un ciudadano y fue a este al que le robaron anoche. “Según me cuenta el chofer dice que fue a visitar a unos familiares [San Borja]. Yo lo alquilo. Él ha ido con su familia y cuando sale ya no encuentra el vehículo. Él me llama y le digo denuncia a la Policía y ubican en menos de tres horas el auto”, dijo.

“El auto está desmantelado y lamentablemente hay que pararlo de nuevo. Aproximadamente más de diez mil soles [sería el costo para poder ponerlo en funcionamiento]. Lo tenía nuevo. Es del año 2016″, agregó.

Por su parte, el hombre al que le alquilaban el auto y a quien le robaron la unidad en San Borja contó lo ocurrido. “ Yo trabajo varios años con el dueño y el carro lo he parqueado y fui a visitar a mi familia a dos cuadras del Pentagonito donde hay Serenazgo y cámaras y cerca de las once de la noche el carro ya no estaba. El GPS había sido desactivado e inmediatamente fui a poner la denuncia ”, dijo.

Recuperaron las autopartes

Cerca de las 7:30 de la mañana de hoy jueves, policías llegaron a una vivienda situada en el pasaje Asunción en San Luis donde se encontraron la mayoría de las autopartes robadas del taxi desmantelado. El hombre al que le alquilan el auto mencionó que en ese inmueble pudo corroborar que estaba el asiento trasero de forro color marrón de su unidad y posteriormente fue identificando más piezas de su auto.

El dueño de la vivienda donde se encontraron piezas del vehículo fue detenido. “ Muchas gracias a la Policía del Escuadrón de Emergencias Centro. Lo reconocí porque su asiento es de color marrón. Muchas gracias a la Policía. Iba a costar más de 10 mil soles ”, declaró el hombre que alquilan el vehículo ya aliviado por el hallazgo de las autopartes.

