Vigilante que sobrevivió en robo en Miraflores: "dispararon apuntando a la señora que tenía a su bebé" (VIDEO)

Lulio Arce Selguerón, vigilante baleado la madrugada del domingo luego que delincuentes arremetieran contra él y una pareja por robar un costoso reloj, contó lo ocurrido en exteriores de un edificio ubicado en la cuadra 2 de la Av. Roca y Bologna, en el distrito de Miraflores.

En diálogo con América Noticias, el agente de seguridad relató que fue herido de bala tras salir en defensa de Karina Seminario Hurtado. Dijo que cuando observó que ella, el bebé de 8 meses y su esposo José Olivares Canchari, miembro del directorio de Sedapal, fueron interceptados por los hampones, no dudó en ayudarlos.

Vale precisar que la pareja de esposos fue seguida por los hampones, desde el aeropuerto Jorge Chávez hasta Miraflores, lugar en el que se encuentra su departamento. Cámaras de seguridad registraron el momento en que ambos llegaron en un taxi, retiraron sus maletas y objetos personales. Cuando aparecen dos sujetos y los amenazan con una pistola.

“En ese momento saca su arma uno de ellos y apunta a la señora que estaba con su bebito. Entonces para que no le caiga la bala a ella, corro hacia ella, y hago un tipo de escudo, y la bala me cae”, relató.

“Y de nuevo dispararon apuntando a la señora y me cae la segunda bala, y luego me cae la otra bala que ya me dejó en el piso a mi y a la señora, protegiendo más que nada al bebé”, agregó.

Olivares Canchari, también funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), fue impactado por un proyectil en el tobillo. Su esposa fue herida en el pie por esquirlas de bala. En tanto, el vigilante del edificio Lulio Arce recibió dos disparos en el abdomen y uno en la pierna.

Él fue trasladado de emergencia al hospital Guillermo Kaelin de la Fuente, en Villa María del Triunfo, donde su estado de salud es reservado. En tanto, la pareja, que también recibió disparos en las extremidades inferiores, permanece internados en la clínica Good Hope, en Miraflores.

La Policía Nacional informó que el reloj pulsera que los delincuentes robaron a José Olivares Canchari era una imitación de la marca Rolex. Se investiga si este robo fue perpetrado por la banda "Los malditos relojeros" o por una organización criminal diferente.