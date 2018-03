San Borja: Vendedor de 17 años se lanza del puente tras persecución de serenos

Síguenos en Facebook y YouTube

Un joven de 17 años que sostiene económicamente a sus 5 hermanos y a su madre, mientras vendía desayunos en la Estación La Cultura con Aviación fue rodeado por 5 serenazgos sus pagos vendiendo desayunos en el distrito de San Borja, se lanzó del puente de la Vía Expresa ante la persecución de los serenazgos de la zona.

Cayó desde 5 metros de altura quedando herido en el césped, testigos que grabaron el hecho desde sus celulares aseguraron que los fiscalizadores no lo auxiliaron. De acuerdo a posteriores declaraciones del menor para ATV, afirma que, lo que le motivó a lanzarse fue para evitar que le quiten su mercadería y el dinero que ya había ganado en sus ventas.

Su madre fue quien lo llevó al hospital 'Dos de Mayo' y asegura que hasta el momento no ha recibido ninguna ayuda por parte del distrito de San Borja y además, reclama el porqué no auxiliaron a su hijo. El estado de salud del joven aún es delicado pues en el caso de no recuperarse de la fractura tendría que ser intervenedio quirúrgicamente.

Susel Paredes, exgerente de fiscalización, señaló que debería existir un equipo de promotores al interior de cada municipio que conversen con los ambulantes antes de intervenirlos y que los serenos no tienen ninguna autoridad para retener los productos de una manera violenta.

Con la información de ATV