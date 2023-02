Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que la camioneta conducida por Sebastián Nicola Ari Ponce Trebejo (24) cae desde el desde puente Aramburú hacia la vía Expresa, en el distrito de San Isidro.

Tres personas resultaron heridas tras caída de camioneta a la vía Expresa. Foto: Latina

En las imágenes difundidas por Latina, se observa que el auto avanza a velocidad por la Av. Paseo de la República cuando una mala maniobra del conductor al intentar ingresar por el puente de la Av. Aramburú lo hace perder el control, estrellándose contra la vaya hasta caer hacia la Vía Expresa.

Tras la aparatosa caída, Camila Aguayo (22), quien iba de copiloto, se llevó la peor parte. Mientras que Sebastián Ari Ponce y su amiga Sadhna Rama solo salieron con heridas leves.

Según el matinal, el Poder Judicial dictó ocho meses de prisión preventiva en contra del conductor.

Se defiende

A través de Facebook, Ponce dio su versión de los hechos y acompañó el post con un video en el que se observa la intervención policial minutos antes del accidente.

“Sácame tu alcoholímetro y tómale. Estas en propiedad privada, no puedes abrir la puerta del carro. No eres Policía y nosotros no estamos en estado de emergencia. Sáqueme el alcoholímetro”, se oye decir a una de las amigas de Ponce.

“Tus luces posteriores están apagadas. No tienes los siete sentidos para estar conduciendo”, le responde uno de los agentes policiales.

Además, en el post Sebastián Ponce se justifica y dice que actuó preso del miedo pues dos días atrás intentaron robarle su camioneta a punta de pistolas.

Sebastián Ponce se justifica y dice que actuó preso del miedo. Foto: Facebook

En coma

Por su parte, Luis Miguel Aguayo, hermano de Camila, cuestiona el accionar de Sebastián Ponce por huir de la intervención policial. Además, lo culpa de “arruinar” la vida de su hermana, quien se encuentra grave y en coma en el hospital Loayza.

“Si no había consumido alcohol por qué se dio a la fuga, sino había hecho nada grave porqué se escapó de la Policía y malogró la vida de mi hermana”, indicó.

“Hecho que no hubiera pasado si el conductor no se hubiera pasado varias luces rojas y huyendo de la intervención policial a una gran velocidad”, añadió.

Según los certificados de dosaje etílico emitidos a las 6:40 de la mañana del 17 de febrero, casi tres horas después de la intervención, Ponce dio negativo a la ingesta de alcohol.