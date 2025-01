Esta mañana, viernes 3 de enero, un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) disparó y mató a un perro de raza rottweiler, de aproximadamente tres años, en el jirón Kotosh, San Juan de Lurigancho.

Según RPP, el policía alegó haber actuado en defensa propia tras encontrarse con el animal sin correa en la vía pública.

La dueña del perro, visiblemente afectada, narró los hechos desde su perspectiva. “Yo saco el perro a las seis y le dije -al policía- ‘no te espantes porque el perro no te va a hacer nada’. Así diga que lo ha mordido no es así, porque yo lo he visto. Me ha amenazado varias veces, pero le advertí que lo iba a denunciar y me decía ‘voy a matarlo’ y luego se disculpaba”, aseguró.

El incidente ha generado controversia en el vecindario, ya que la familia del can sostiene que el animal nunca había atacado a nadie y era apreciado por los residentes del lugar.

De acuerdo con las primeras informaciones, el policía no estaba en funciones en el momento del altercado y disparó al rottweiler al considerar que representaba una amenaza. Hasta el cierre de esta nota, el agente permanece detenido en la comisaría de Zárate mientras la Fiscal de turno lleva a cabo las investigaciones correspondientes.

Este caso ha reavivado el debate sobre el maltrato animal en el Perú. Según el artículo 206-A del Código Penal, el maltrato a animales es sancionado con penas de hasta tres años de prisión en su modalidad simple, y entre tres y cinco años en casos agravados.