Extorsionadores le exigen S/30 mil al dueño del colegio Santa Mónica de Los Ópalos, ubicado en la zona de Huáscar, en San Juan de Lurigancho, para no atentar contra él ni su familia.

De acuerdo al agraviado, las amenazas iniciaron en diciembre del año pasado y a inicios de este mes los hampones tomaron represalias contra la institución educativa.

Alrededor de las 3:30 a.m. del jueves 1 de junio, cámaras de seguridad del colegio captaron a dos sujetos merodear por la zona. Al verificar que nadie los ve, uno de los hampones irrumpe en la escuela trepando la reja mientras su cómplice le pasa el explosivo artesanal.

Al minuto siguiente, se ve al hampón escapando rápidamente por la explosión. El ataque se habría producido ante la negativa de uno de los dueños de la escuela a pagar cupos extorsivos.

“La comunicación empezó en diciembre del año pasado. Tuve tres comunicaciones y de ahí se calmó porque ya no contestaba números desconocidos”, precisó el denunciante a América Noticias.

Él sostiene que no tiene los medios para pagar los S/30 mil que exigen los delincuentes. “Yo lo que cobro es una pensión de S/170 a S/180 que si pago a los profesores para mi no queda nada. Yo no soy el dueño absoluto, he vendido mis acciones y estoy pagando al banco. Cómo quieren que yo les pague”.

Debido a las constantes amenazas y el reciente atentado a la institución educativa, el agraviado pide al serenazgo y la policía resguardo durante las horas de clase, así como seguridad para él y su familia.

“Quisiera seguridad para mi vida. Ha nombrado a toda mi familia, quisiera su seguridad”, instó.

La Depincri de San Juan de Lurigancho investiga el caso.