Polémica ha desatado un video en el que se observa a ingenieros y trabajadores de una obra en la avenida Próceres de la Independencia, en San Juan de Lurigancho.

En dicho material audiovisual se observa que los trabajadores comienzan a practicar los pasos de la canción “No sé” de Explosión de Iquitos, aparentemente como parte de la motivación propia de este tipo de obras.

Sin embargo, lo que habitantes de la zona reclaman es que este video salga a la luz a pesar de la demora en la conclusión del proyecto, el cual lleva ya algo más de 2 años desde que iniciaron las labores.

“Ellos están bailando y la obra no se trabaja, está ahí paralizada, perjudicándonos a nosotros, porque los clientes no pueden pasar, los carros no vienen. A raíz de eso, varios trabajadores de este mercado se han ido”, manifestó una mujer, quien sería dueña de un negocio en el lugar.

“Son muchísimas personas que se han ido de este mercado. No hay ingreso al mercado tampoco. Tanto como los mecánicos a la mano derecha, donde vive mi hermano, con esta pandemia mi hermano se enfermó”, contó otra vecina.

El inclemente tránsito de autos en la avenida Próceres previo a la pandemia se ha agudizado a raíz de las obras que se llevan a cabo, por lo que se pide mayor celeridad a los ingenieros y trabajadores vinculados al proyecto.

Trabajadores de SJL bailan "No sé" en obra inconclusa (Canal N)