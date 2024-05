Un trágico suceso ocurrió en el paradero 12 de Huáscar, en San Juan de Lurigancho (SJL), donde delincuentes asesinaron a una pareja que trabajaba como taxi colectivo en una miniván. La pareja se habría resistido al asalto.

Las víctimas de este brutal ataque fueron identificadas como Alicia Ramos Quispe, de 40 años, y Justin Henry Quispe Campoverde, de 42 años. Además, Gabriel Dávila Cama, un joven de 20 años que viajaba en el vehículo, resultó herido durante el asalto.

La Policía Nacional del Perú (PNP) llegó rápidamente al lugar para iniciar las investigaciones y asegurar la escena del crimen para recopilar pruebas. Los peritos de criminalística también se presentaron para recolectar evidencia crucial para la investigación. El caso ha sido transferido a la Dirección de Investigación Criminal de San Juan de Lurigancho.

¿Qué sucedió?

Según la PNP, la pareja estaba cerca de completar su ruta cuando fueron interceptados por dos delincuentes. Los criminales intentaron robar a los pasajeros, lo que desencadenó un enfrentamiento y un tiroteo dentro del vehículo.

Alicia Ramos y Justin Quispe fueron trasladados de urgencia al hospital de emergencias en San Juan de Lurigancho, pero lamentablemente fallecieron en el camino debido a las graves heridas de bala. Gabriel Dávila, que también fue herido, fue ingresado a la unidad de trauma del hospital y actualmente se encuentra bajo observación médica.

Alcalde de SJL sobre la delincuencia en el distrito

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, expresó su preocupación por la creciente delincuencia en su distrito y destacó las inversiones realizadas en seguridad ciudadana. Sin embargo, señaló que las autoridades locales solo pueden emplear métodos disuasivos y no pueden realizar detenciones salvo en casos de flagrancia. Maldonado hizo un llamado al Gobierno para que SJL permanezca en estado de emergencia.

“¿Tú quieres que yo capture a un delincuente? No puedo, no soy comisario. ¿Tú quieres que vaya y desarticule bandas organizadas? No puedo, soy autoridad edil (…) Nosotros queremos que este marco de declaratoria de emergencia nos siga abriendo la posibilidad de poder insistir al Gobierno central que las FF. AA. ingresen (al distrito)”, expresó Maldonado.





