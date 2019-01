​Esposos propinan brutal golpiza a ladrón que quería robarles su mototaxi (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Fue por lana y salió trasquilado. Frase trillada pero que calza perfecto en lo que le sucedió a Raúl Stalin Ramos Ramírez (34), alias 'Chucky', quien pretendió, con la ayuda de un cómplice, robarle el mototaxi a una pareja de esposos y terminó recibiendo una brutal paliza.

A la altura de la Cooperativa "Las Américas" en San Juan de Miraflores, Ramos Ramírez y Erick Patrick Dorado Saldaña (22), alias 'Charapa' interceptaron a un hombre y a su esposa y con cuchillo en manos los amenazaron para robarle el vehículo y el dinero que la mujer había retirado de una entidad bancaria.

Lo que no imaginaron es que la pareja iba enfrentárseles y a uno de ellos le terminó dando una sonora golpiza.

"Me pusieron el cuchillo en el cuello y como mi señora quiso gritar se lo pusieron a ella. Me querían quitar la moto, me quisieron bajar y me quitaron el dinero que tenía. Me 'agarré' con él, lo tumbé al suelo y cayó", relató el hombre a quien querían asaltar.

'Chucky' fue arrestado y minutos después el personal de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) ejecutó el Plan Cerco y capturó al otro malhechor.