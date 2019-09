Alcalde de San Miguel dice que no tiene presupuesto para sedes de Panamericanos

Alcalde Juan José Guevara dice que la comuna no puede cubrir los gastos de mantenimiento de las cuatro canchas que fueron construidas para Lima 2019. (Foto: Municipalidad de San Miguel)

El alcalde de San Miguel, Juan José Guevara, sostuvo que su comuna no cuenta con el presupuesto suficiente para cubrir los gastos de mantenimiento de las cuatro canchas que se construyeron para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, ubicadas en el Circuito de Playas de la Costa Verde.

En este espacio se ubican las canchas de BMX, Vóley Playa, Patinaje de Velocidad y Skateborarding. El burgomaestre en diálogo con Canal N sostuvo que es necesario resguardar estas instalaciones de la sede San Miguel para que sean utilizadas en futuros eventos deportivos.

Reconoció que el municipio de San Miguel no cuenta con los aproximadamente S/ 100.000 de mantenimiento mensual de estas sedes deportivas. Sin embargo, aclaró que al no contar con los expedientes técnicos de todo lo ejecutado en esa zona de la Costa Verde, aún no puede precisar exactamente los costos del sostenimiento de toda la infraestructura legada.

“Lo que queremos hacer es un llamado al Ejecutivo y al IPD para que nos apoyen con el mantenimiento a futuro de estas sedes […] San Miguel no cuenta con los recursos para hacer el mantenimiento permanente, que mensual es aproximadamente S/100 mil. No tenemos los estudios técnicos, pero es un aproximado que nos dan los amigos de las federaciones. S/100 mil que nos restaría recursos para otras obras que tenemos en el distrito”, señaló.

“Aún no está la transferencia, igual nos preocupa mucho esto. Que entren personas que no le den el uso adecuado. No queremos eso. Estamos destinando seguridad en el lugar para poder resguardar esto”, añadió.

Informó que viene coordinando la creación de escuelas de alto rendimiento y hacer cobros adecuados para solventar parte del mantenimiento.

En otro momento, Guevara Bonilla saludó que no se retire el cerco perimétrico de las inmediaciones de las canchas. Destacó que el expresidente de la presidente de la Comisión Organizadora (Copal), Carlos Nehaus, haya anunciado, a través de Canal N, que vaya a ampliar esta estructura para evitar un mal uso de estos espacios.

La Municipalidad precisó de la infraestructura ejecutada en San Miguel, un 60 por ciento ha sido temporal, es decir, un 40 por ciento de construcción quedará como legado. Hasta la fecha han sido retiradas del lugar, las tribunas, iluminación, instalaciones eléctricas y sanitarias, así como oficinas administrativas.