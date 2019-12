La Municipalidad de San Miguel realizó una inspección inopinada en el local de KFC, ubicado en Plaza San Miguel, y dentro se encontraron cables expuestos en el comedor y máquinas desgastadas en el área de la cocina. Por lo tanto, se dispuso la clausura temporal por infringir condiciones de seguridad y salubridad.

El municipio también impuso sanciones económicas. En agosto de este año, este local recibió su licencia de funcionamiento y autorización de Defensa Civil, en menos de seis meses dichas autorizaciones han sido clausuradas temporalmente.

“Se han detectado cinco infracciones. La primera es que la campana extractora, que está dentro de la cocina está engrasada, producto de una medida que conlleva a la clausura temporal. Así también se han visto cables expuestos en la parte izquierda del establecimiento. Las puertas de emergencia no tienen el certificado correspondiente para operar. También hay cables mellizos con los que no deben contar. Hay alimentos dentro de la cocina que no están debidamente regulados”, expresó el subgerente de Inspección y Control, Omar Chávez.

Esta inspección se realiza tras el fallecimiento de dos jóvenes trabajadores de un establecimiento de McDonald’s, en Pueblo Libre. Ambos recibieron una descarga eléctrica cuando estaban realizaban labores de limpieza.

El Ministerio Público ya dispuso a que la Policía investigue para esclarecer los hechos y tomar acciones. Se recogerán las declaraciones de los administradores y trabajadores del local.

Redacción Correo con información de Cris Vílchez.

Esto se encontró dentro del KFC